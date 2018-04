Mallorca in Bensheim

Anzeige

In nur 50 Minuten schafft man es seit November 2015 von Frankfurt nach Mallorca, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem eigenen Auto. Denn da haben Silke Blum und Bodo Bonifer ihren mallorquinischen Tasting-Shop cerdoNegro in Bensheim eröffnet. Das Sortiment in der Promenadenstraße 16 – Ecke Bahnhofstraße – entführt die Kunden direkt auf die Mittelmeerinsel. Auf einer Verkaufsfläche von rund 150 Quadratmetern bieten die beiden Mallorca-Residenten feinste mallorquinische Delikatessen, wie Olivenöl, Sobrasada, Mandeln sowie Weine und handgemachte Wohn-accessoires.

Die Sonneninsel Mallorca steht nicht mehr nur für gutes Wetter, Sand und Meer, sondern auch für köstliche Speisen und edle Tropfen, die Silke Blum und Bodo Bonifer für Ihren Shop persönlich ausgesucht und gekostet haben. Denn im cerdoNegro gibt es nur, was die kritischen Gaumen der Inhaber überzeugt hat. „Ausschließlich beste Qualität aus kleinen Familienmanufakturen schafft es in unsere Regale. Bei ihren regelmäßigen Besuchen auf Mallorca überzeugen sich die beiden Feinschmecker von der Qualität und der nachhaltigen Herstellungsweise der Produkte. Auch den berühmten Jamón Ibérico gibt es in Bensheim. Das Konzept „Einkaufen&Probieren“ des Tasting-Shops kommt bei den Kunden gut an. Auch die regelmäßigen Wine-Tastings sind sehr beliebt und meist schnell ausgebucht. Zum Beispiel ist für den Sommer ein großes „Summer-Wine-Tasting“ geplant, bei dem leichte Sommerweine verkostet werden. Weitere Tasting-Events sind geplant und online zu finden.

Wer einmal das mallorquinische Lebensgefühl verschenken möchte, für den haben die Inhaber mit großer Sorgfalt spezielle Präsentboxen - die „mallorca-tastingBoxen“ mit köstlichen Insel-Delikatessen zusammengestellt. Zur Auswahl stehen die naranjaBox – Orangige Zutaten für die Genuss-Küche – , die besoBox – süße Mandelküsschen und ein feiner Rosé-Wein – oder die tapasBox – Tapas und Wein für einen Tapas-Abend mit Freunden. Die Boxen sind im Geschäft oder online unter www.mallorca-tastingbox.de erhältlich.