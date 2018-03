Mann stürzt von Hochsitz

Anzeige

Am Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mehrfach ausrücken. Gegen 9.30 Uhr wurde die Abteilung Stadt in die Konrad-Adenauer-Straße gerufen. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie den Warnton eines privaten Rauchmelders hörten und Rauch aus dem Balkon sahen. Bei Ankunft der Feuerwehr hatte die Polizei bereits gewaltsam die Wohnungstür geöffnet und festgestellt, dass Essen auf dem Herd in Brand geraten war. Der in Brand geraten Topf wurde abgelöscht und die Wohnung belüftet.

Schwer verletzt wurde an gleichen ein 21-jähriger Mann im Lützelsachsener Wald. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe war er vom Waldweg oberhalb des Dornbachwegs abgekommen und durch den unwegsamen Wald gelaufen. Dort entdeckte er einen alten Hochsitz und kletterte nach oben. Während des Kletterversuchs kippte der Hochsitz um und verletzte den Mann schwer. Die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst alarmiert und leitete vor Ort die Erstversorgung durch den Notarzt ein.

Hubschrauber angefordert

Aufgrund des unwegsamen Geländes mussten die Einsatzkräfte mit Kettensägen den Bereich freischneiden, um eine Rettung zu ermöglichen. Parallel zu den Rettungsarbeiten wurde ein Hubschrauber angefordert, der auf dem Sandloch-Gelände landete. Die Feuerwehr organisierte mit einem Einsatzfahrzeug den Transfer für den zweiten Notarzt zum Unfallopfer. Der Patient wurde circa 200 Meter durch den Wald bis zum Rettungswagen getragen, im Anschluss ging es per Rettungshubschrauber in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen. rmi