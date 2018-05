Mannheim baut neue Fahrradstraßen

Anzeige

Die Stadt Mannheim will sieben neue Fahrradstraßen einrichten, zwei weitere Vorrangstrecken für Radler sind bereits im Bau (Berliner Straße, Bild) beziehungsweise für 2019 konkret geplant und genehmigt (Tattersallstraße). Rund eine Million der Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro wurde für die bereits erfolgte Erneuerung von Fahrbahn und Bürgersteigen sowie den begonnenen Umbau an der Kreuzung von Berliner und Goethestraße ausgegeben. Derzeit verbessern Bauarbeiter die Verkehrssituation an dieser Einmündung. An der Kreuzung soll auch die Ampelanlage fahrradfreundlich umgestaltet werden.