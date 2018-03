Mannheim-Becher soll Müll reduzieren

Anzeige

Rund 32 000 Papp-Kaffeebecher werden nach Schätzungen Tag für Tag allein in Mannheim gekauft, ausgetrunken und weggeworfen – und verursachen einen Berg von Müll. Dagegen wollen die Stadt, die Klimaschutzagentur, die Werbegemeinschaft und der Bürgerverein Östliche Innenstadt gemeinsam vorgehen. Ab 24. März gibt es den wiederverwertbaren „Mannheim-Becher“ (Bild) in mehr als 40 Cafés und Bäckerei-Filialen in der Innenstadt zu kaufen. Der Becher kostet vier Euro, Kaffeeliebhaber können ihn befüllen lassen, mitnehmen oder in einer Art Pfandsystem gegen eine Wertmarke tauschen.