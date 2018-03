Mannheim verzichtet ab sofort auf Glyphosat

Anzeige

Schluss mit Glyphosat: Die Stadt Mannheim verzichtet auf Glyphosat und will auch künftig keines mehr einsetzen. „Die Genehmigung für den Einsatz von Glyphosat läuft im April 2018 aus“, sagt Stadtsprecher Kevin Ittemann. „Eine neue Genehmigung wird der Fachbereich Grünflächen und Umwelt nicht beantragen.“ Glyphosat gilt als der weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Das Pestizid wird von manchen Experten als möglicherweise krebserregend eingestuft. Auch das EU-Parlament will die Zulassung nun in einem neuen Sonderausschuss genauer unter die Lupe nehmen.