Mannheimer Eltern sind gegen G8

In Mannheim ist das Karl-Friedrich-Gymnasium die einzige öffentliche Schule, die neun Jahre bis zum Abitur anbietet. Dieses Angebot soll nun zum kommenden Schuljahr nicht verlängert werden. Der Mannheimer Gesamtelternbeirat forderte, Mittel und Wege zu finden, um G 9 an einem anderen Gymnasium anzubieten. Das Land lehnt ab, dass ein anderes Gymnasium dieses Angebot weiterführt, obwohl es Anwärter gibt. Die Elternbeiräte in Mannheim kritisierten, dass zu viel Unterricht ausfällt und viel umorganisiert wird.

Außerdem unterschrieben 27 300 Eltern eine Petition, die sich für G 9 einsetzt.