Mannheimer Freibad-Saison ist eröffnet

Im vergangenen Jahr strömten trotz wechselhaften Sommerwetters rund 240 000 Besucher in die Mannheimer Freibäder. Nun ist der Startschuss für die neue Saison gefallen – und für hoffentlich mehr Sonne, Spaß und kühles Nass: Die Badesaison 2018 ist eröffnet. Im zentralen Herzogenriedbad zieht es zum Start einige gleich ins Wasser – im Bild (v.l.) die Geschwister Michael (15) und Michaela Schmitt (14) sowie ihre Freunde Vivian Krumbacher (13) und Erwin Redzic (13). Ranhalten heißt die Devise: Die Saison endet in diesem Jahr am 9. September, etwa eine Woche früher als im vergangenen Sommer.