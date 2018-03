Mannheimer vom Straßenzustand genervt

Anzeige

Holprige Straßen, zu viele Schlaglöcher: Fast jeder zweite Mannheimer (48 Prozent) hält den Zustand der Straßen in der Stadt für eher schlecht, nur gut jeder achte Bewohner (12 Prozent) findet, dass die Straßen in der Stadt in eher in gutem Zustand sind. Zu diesem Ergebnis kam das „MM“-Bürgerbarometer diese Woche. Hierfür wurden von der Forschungsgruppe Wahlen 1052 wahlberechtigte Menschen in Mannheim ab 16 Jahren befragt. Auch Kritik an der Stadtverwaltung kam zum Ausdruck: 67 Prozent der Befragten finden, die Stadt tue zu wenig, um die Straßen in Schuss zu halten.