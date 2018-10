Manufaktur-Premiere auf der Messe

Bücher, Tee und Steine sind die Produktschwerpunkte der Buchhandlung Lichtblick, deren Sortiment aber weitaus umfangreicher und vielschichtiger ist.

Einen Teil davon wird Michael Kolibius am Stand in der Melibokushalle präsentieren, wobei es dort diesmal „himmlisch“ werden soll. Präsentiert wird eine große Auswahl an Engelsfiguren in unterschiedlichen Größen und aus verschiedenen Materialien.

In diesem Jahr wird Michael Kolibius allerdings auch mit einer Premiere aufwarten. Er nutzt die Gewerbeschau zur Vorstellung seiner neuen Produktlinie „Kolibri Feinkost“ aus der eigenen Manufaktur. Ganz neu widmet sich Kolibius der Herstellung von Likören, Marmeladen, Essigen und Salzen.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass nur biologisch wertvolle Produkte verarbeitet werden. Außerdem wird bei den süßen Produkten kein raffinierter Zucker, sondern nur Rohrzucker verwendet.

Bemerkenswert sind aber auch die verschiedenen Geschmacksvarianten. Bei den Likören beispielsweise Winterkirsche mit Chili oder Ingwer-Zitrone. Bei den Marmeladen dürften Pfirsich-Thymian, Brombeere-Banane oder Glüh-Kirsche mit Amaretto Gaumenschmeichler sein. Am Messestand kann man es ausprobieren.

Zusätzlich wird Michael Kolibius auch Neuheiten von der aktuellen Buchmesse mitbringen sowie eine Auswahl aus seinem umfangreichen Angebot an Heilsteinen, Kristallen, Stein- und Silberschmuck sowie Unikatschmuck aus eigener Werkstatt. js

