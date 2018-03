Marathon der scharfen Angriffslust

Anzeige

Rether zeigt sich an diesem Abend vor 600 Zuschauern wie man ihn kennt: als unbequemen, sprachlich brillanten Politikkabarettisten, der vom Hundertsten ins Tausendste kommt und bei dem es noch keinem Veranstalter gelungen ist, ihn auf die Länge seines Programmes festzulegen. Man nennt ihn nicht umsonst den Marathon-Mann unter den Kabarettisten. Daher ist es umso faszinierender, dass das Publikum auch nach vier Stunden noch gebannt an seinen Lippen hängt, wenn er Unbequemes und Verlogenes mit sprachlicher Präzision und Schärfe enthüllt. Wie Spießer, die ihre Mülltonnen mit Schlössern absperren, die Oma, die in einem so reichen Land Flaschen sammeln muss und nicht zuletzt die Angstmacher der Nation, die AfD. „Bürger, die sich nicht verstanden fühlten, wählten eine Partei, die sich nicht ausdrücken kann.“

Ein Glück, dass sich das mit Christian Lindner wenigstens erledigt habe. Rether nennt ihn, im Hinblick auf sein Wahlversprechen „Schnelles Internet für alle“, den „Glasfaser-Verkäufer im Slim-fit-Anzug“. Nein, zynisch sei er nicht, betont der 48-jährige Satiriker und lässt mit verhaltener Stimme die Gischt seines Zornes unter der Oberfläche brodeln, um ihn bei Bedarf hervorzuholen und so elegant und wortgewandt wie kein anderer auszudrücken. Als überzeugter Veganer toleriert Rether zwar Mitmenschen, die Fleisch mögen, verdammt jedoch Berufsbezeichnungen wie „Jäger“, die für ihn nichts anderes sind als Schinkenbrot kauende Männer, die auf ihrem Hochsitz einen zufällig vorbei kommenden Hirsch abknallen. „Aber wenn wir kein Fleisch mehr essen, stirbt das Metzger-Handwerk aus“, habe neulich jemand zu ihm gesagt. „Nun ja“, meint Rether, „das Henker-Handwerk ist auch ausgestorben, als die Todesstrafe abgeschafft wurde.“

Seitenhieb auf Donald Trump

Nach vier Stunden fragt er: „Können Sie noch zehn Minuten?“ und lässt daraus 20 Minuten werden, in denen er die weltweite „MeToo-Debatte“ anspricht, die für Frauen zweifellos wichtig sei. Dabei solle man jedoch nicht vergessen, dass neben Harvey Weinstein und Dustin Hoffman der „Godfather of Pussy-Grabbing“ im Weißen Haus sitzt. „Ich bin so froh, dass ich bei den Guten bin“, meint Rether augenzwinkernd. rav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018