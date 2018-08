Matt Groenings harmloser Blick zurück

Anzeige

Die Fußstapfen, in die Matt Groening mit seiner neuen Serie „Disenchantment“ tritt, sind seine eigenen. Und die sind groß. Der 64-Jährige erfand erst „Die Simpsons“, später „Futurama“. Während „Futurama“ nach immerhin sieben Staffeln abgesetzt wurde, starten „Die Simpsons“ bald in eine 30. Runde. Die Fans aber hadern schon seit Jahren mit den Abenteuern von Homer und Co. Nicht mehr wirklich lustig, so ihr Urteil. Mit „Disenchantment“ (ab Freitag, 17. August bei Netflix) macht Gronening jetzt einiges anders.

Das beginnt schon mit der Ausstrahlung: Wie immer stellt Netflix alle Folgen auf einmal zur Verfügung. „Unwiderstehlich“ sei das, sagt Groening. „Wir waren es gewohnt, eine Geschichte pro Woche zu erzählen und mit jeder Episode neu zu beginnen. Jetzt können wir einen riesigen Storybogen schlagen.“ Konkret heißt das:„Disenchantment“ erzählt eine große Geschichte über mehrere Episoden hinweg, auch wenn jede einzelne Episode in sich abgeschlossen ist.

Zunächst die gute Nachricht: Das ist lustig. So lustig, wie es „Die Simpsons“ schon lange nicht mehr sind. Vor allem in der ersten Episode, wenn die Welt, die Groening erschaffen hat, noch ganz neu ist, kommt man aus dem Lachen und aus dem Staunen über diese überbordende Kreativität und Fantasie nicht mehr heraus. „Disenchantment“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „Entzauberung“, und genau das macht Groenings Serie auch: Sie zeigt eine ungeschminkte, dreckige Mittelalterwelt, die mit Mittelaltermärkten und heroischen Rittergeschichten nicht mehr viel zu tun hat. Ein „Game of Thrones“ ist hier allerdings auch meilenweit entfernt.