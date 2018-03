Maximilian kitzelt den Piratenkapitän

Anzeige

Rasante Achterbahnfahrt

Und das Legoland überrascht jedes Jahr mit neuen Attraktionen. Familie Putze ist zum ersten Mal in dem von Hockenheim gut zwei Autostunden entfernten Spaßparadies – und es gefällt ihr prima. Die verschiedenen Themenbereiche sind nicht an einem Tag zu schaffen. Zur Saisoneröffnung gibt’s vor allem bei der neuen Virtuel-Reality-(VR)-Achterbahn Wartezeiten. Die bestehende Achterbahn „Project X“ wurde um die VR-Sensation „Das Große Lego-Rennen“ erweitert. Schauspielerin Natalia Wörner und ihr Sohn Jacob-Lee eröffneten die Attraktion. „Man sitzt in der Achterbahn und überall, wo man hinschaut, sieht man die virtuelle Lego-Welt. Plötzlich wirbelt der Wagen wild in alle Richtungen, obwohl du weißt, dass es in der eigentlichen Bahn nur geradeaus geht. Was diese Technik kann, ist atemberaubend“, beschreibt Natalia Wörner die rasante Fahrt, bei der man eine VR-Brille trägt.

Um mit dieser Achterbahn zu fahren sind Maximilian und Julian noch etwas zu klein. Man muss mindestens 1,20 Meter groß und für die VR-Brille sechs Jahre alt sein, erst dann ist nämlich das räumliche Sehen ausgebildet. Aber die beiden steuern an diesem Tag auch erst einmal etwas ganz anderes an: die im Vorjahr eröffnete Ninjago-Welt. Hier gehört „Lego-Ninjago The Ride“ übrigens zu den großen Anziehungspunkten der Legoland-Besucher. Allein über 1,1 Millionen Menschen fuhren die 4-D-Attraktion, bei der man in Ninja-Manier böse Schurken eliminiert, im vergangenen Jahr. Passend dieses Jahr dazu im 4-D-Kino des Parks: ein spannendes 4-D-Ninja-Filmabenteuer aus den Lego-Studios. „Ich finde Jay toll“, sagt Maximilian, „und ich den Grünen“, erzählt Julian von Ninja Lloyd, zwei der Ninjago-Helden. Vielleicht haben ja trotzdem auch die Piraten die Herzen der beiden Hockenheimer erobern können.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018