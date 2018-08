Anzeige

Die Weinheimer Stadtbibliothek erweitert konsequent ihren Online-Service: ab sofort bietet sie den Online-Zugriff auf biografische und länderkundliche Datenbanken der Firma Munzinger. Die Munzinger-Datenbank „Personen“ enthält mehr als 29 000 Biografien von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die Datenbank „Länder“ wichtige Daten und Fakten aller Staaten und internationalen Organisationen.

Aus dem Bereich Wörterbücher und Lexika bietet die Bibliothek ebenfalls den schnellen Zugriff auf 18 Wörterbücher und Lexika von „Duden“ sowie den Zugang zum „Duden Basiswissen Schule“. Den „Pressreader“ – 7000 internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine aus 130 Ländern in über 60 Sprachen – bietet die Bibliothek schon länger über den Verein Metropolcard-Bibliotheken Rhein-Neckar an. Auch hier heißt der Anbieter Munzinger. Nutzer der Bibliothek mit gültigem Bibliotheksausweis finden in den Munzinger Online-Datenbanken und Portalen geprüfte, fundierte und zitierfähige Informationen.

Verlässliche Quelle

Damit stellen diese eine wichtige Quelle für verlässliche und professionell aufbereitete Informationen dar. Sie können vom Onlinekatalog WEB-OPAC an den PCs innerhalb der Bibliothek genutzt werden, möglich ist aber auch der Online-Zugang außerhalb der Bibliothek, zu Hause am PC oder unterwegs am Smartphone oder Tablet – und damit rund um die Uhr.