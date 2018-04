Mehr als nur Bowling

Anzeige

Seit über zehn Jahren ist das Bowlingcenter in Bensheim nun schon ein Ausflugsziel für alle Altersgruppen – für eine Runde Bowling zu zweit oder bei einem großen Firmenevent. Mit seinen 14 Bahnen, vier Billardtischen, Dart und diversen Unterhaltungsautomaten hat die Bowling- und Freizeitanlage für jeden Geschmack etwas zu bieten. Dieses Angebot, das nicht nur Bowlingbegeisterte von Darmstadt, dem Odenwaldkreis und der Pfalz nach Bensheim zieht, hat das Center als regionale Größe etabliert. Dem Geschäftsführer Karim Marzouk ist es daher besonders wichtig, lokale Anbieter zu unterstützen. Daher sind alle seine Lieferanten und Kooperationspartner aus dem näheren Umkreis des Bowlingcenters.

Wer seinen Besuch in der Freizeitanlage zu einem ganz besonderen Event machen möchte, findet dort für jeden Anlass das perfekte Angebot. Anstatt wieder zu einem Wanderausflug aufzubrechen, wäre doch einmal ein Klassenausflug ins Bowlingcenter eine spannende Idee. Dort ist man auch sportlich aktiv und dabei wird noch beim entspannten Wettkampf zwischen den einzelnen Gruppen der Zusammenhalt in der Klasse gestärkt.

Auch der Kindergeburtstag kann in der Anlage zu einem aufregenden Erlebnis werden. Dienstags von 15 bis 17 Uhr werden die Bahnen in Dunkelheit getaucht. Durch eine Mischung aus Schwarzlicht, leuchtenden Bahnen und Kugeln sowie tollen Lichteffekten entsteht eine atemberaubende Atmosphäre, die Spaß garantiert. Die Kinder feiern und die Eltern genießen einen stressfreien Tag in einzigartiger Umgebung.