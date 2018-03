Mehr als Trommeln

Anzeige

Weinheim.Die Gruppe Power!Percussion verspricht am Mittwoch, 7. März, um 20 Uhr ein spektakuläres Showereignis in der Stadthalle Weinheim. Wo auch immer die Gruppe bei ihren weltweiten Tourneen auftritt, verwandelt sich die Bühne in einen Ort ungebremster Energie und Spielfreude. Die Schlagzeuger Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmid kümmern sich nicht um Einteilung in E- oder U-Musik: Bei den von ausgefeilten Licht-Effekten begleiteten Shows von Power!Percussion ist schon lange musikalische Gleichberechtigung angesagt zwischen klassischem Instrumentarium und einem bunten Sammelsurium von Ölfässern, Wasserrohren, Mülltonnen und anderem. Karten im Vorverkauf gibt es über die Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Weinheim in der Stadthalle, telefonisch unter 06201/12282, Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, an Vorstellungstagen von 9 bis 12 Uhr oder rund um die Uhr unter www.kulturgemeinde.de. red