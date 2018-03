Mehr Geld für Rentner

Anzeige

Die rund 21 Millionen deutschen Rentner in Ost und West können sich auf eine Erhöhung ihrer Bezüge freuen. Die Renten sollen nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung im Westen um 3,2 Prozent und im Osten um 3,4 Prozent steigen. Die Erhöhung soll zum 1. Juli erfolgen. Im vergangenen Jahr bekamen Rentner im Osten 3,59 Prozent und im Westen 1,9 Prozent mehr. Der neue Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) erklärte: „Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten.“