Mehr Menschen wegen Depressionen in Kliniken

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die wegen einer Depression in Krankenhäusern behandelt wurden, ist innerhalb von fünf Jahren um sieben Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, waren im Jahr 2016 mehr als 263 000 Menschen vollstationär in Behandlung. Im Jahr 2011 waren es noch knapp 246 000 Patienten. Gestiegen ist auch der Anteil der behandelten Kindern und Jugendlichen (2016 bei sechs Prozent). Die Gründe seien vielschichtig: So könne unter anderem die gestiegene Lebenserwartung und die Anfälligkeit Älterer zu höheren Zahlen geführt haben.