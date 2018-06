Mehr Porsche als je zuvor

Anzeige

Stuttgart.„Der Bildschirm ist ja fast so groß wie mein Fernseher.“ Autofreund Marcel zeigt sich vom 12,3 Zoll großen Touchscreen des neuen Porsche Cayenne begeistert. Das Kernstück des Anzeige- und Bedienkonzepts im Schwaben-SUV (Sport Utility Vehicle) ermöglicht viele digitale Funktionen, auch per Spracheingabe. Der Fahrer hat Zugriff auf Online-Dienste und das Internet, wozu dann auch die Navigation mit der Echtzeit-Verkehrsinformation zählt. Möglich ist auch, dass die Standheizung des Cayenne über das Smartphone programmiert oder die Geländefahrt per Offroad App dokumentiert wird.

Porsche Cayenne S Motor: Sechszylinder-Benziner Hubraum: 2894 ccm Leistung: 324 kW/ 440 PS Max. Drehmoment: 550 Nm Antrieb: Allrad, Achtgang-Automatik Höchstgeschw.: 265 km/h Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,2 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben): innerorts: 11,8 l, außerorts: 8,4 l, gesamt: 9,4 l CO2-Emission: 213 g/km Abgasnorm: Euro 6 Länge: 4918 mm, Breite: 1983 mm, Höhe: 1696 mm Leergewicht: 2020 kg Kofferraum: 770 bis 1710 Liter Preis: 91 964 Euro Serienausstattung: ABS, Bergabfahrhilfe, ASR, Stabilitätsprogramm, Traktionshilfen, Gespannstabilisierung, Park-Assistent, Connect Plus-Modul inklusive Online-Navigation, LED-Hauptscheinwerfer. neu

Es ist also nicht nur die schiere Größe des Bildschirms, die den Betrachter begeistert, sondern auch der Inhalt. So wie das für das gesamte Fahrzeug zutrifft – und das natürlich auch für die dritte Generation des noblen Geländegängers, zumal diese vollständig neu entwickelt wurde. Das Ergebnis: Das Erfolgsmodell des Stuttgarter Sportwagenherstellers trumpft mit noch mehr Porsche-typischer Performance bei höchster Alltagstauglichkeit auf. Sprich, der neue Cayenne orientiert sich stark an der Sportwagen-Ikone 911. Das SUV ist erstmals mit Mischbereifung und Hinterachslenkung zu haben. Zusätzlich verbessern der aktive Allradantrieb, die neue Dreikammer-Luftfederung und der Wankausgleich die sportlichen Fähigkeiten des Schwaben.

Der Cayenne ist also mehr Porsche als je zuvor. Dabei müssen die Insassen keinerlei Kompromisse hinnehmen. Nach wie vor sind die Platzverhältnisse fürstlich. Die neun Millimeter geringere Dachhöhe hat nur optische Auswirkungen: Sie verstärkt den elegant gestreckten Eindruck des knapp fünf Meter langen Cayenne. Der Kofferraum registriert gar einen Zuwachs von 100 Litern. Mit einem Volumen von jetzt 770 Litern ist das Fach für viel Reisegepäck gewappnet. Dieses lässt sich flexibel verändern, je nachdem in welcher Position die verschiebbare Rückbank steht. Mit zehn Rasten für die Verneigung der Lehne gibt sich der Innenraum zusätzlich praktisch, ebenso wie das Öffnen der Heckklappe per Gestensteuerung.