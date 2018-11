Mehrere Gedenktage am 25. November

Der 25. November markiert in der Katholischen und der Evangelischen Kirche gleich mehrere Gedenk- und Feiertage. Zum einen das katholische Christkönigfest, zum anderen den evangelischen Totensonntag. Eine dritte Bezeichnung für diesen Tag ist die des Ewigkeitssonntags, in dem sich katholischer Fest- und evangelischer Gedenktag theologisch verbinden. Denn aus christlicher Sicht ist der Tod der Übergang ins ewige Leben. Daher lädt die Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) für morgen (25.) um 15 Uhr auf den Mannheimer Hauptfriedhof ein, um gemeinsam an die Verstorbenen zu erinnern. Der katholische Klinikseelsorger Andreas Ihle und seine evangelische Kollegin Claudia Paschmann gestalten die ökumenische Gedenkfeier in der Trauerhalle. red (Bild: pixabay.de/goranH)

