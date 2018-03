Anzeige

Mit einem Mal ist der Strom weg, springt wieder an und ist dann auf einmal wieder weg: In vielen Teilen des Weinheimer Stadtgebietes hat es am Mittwochabend mehrere kurze Stromausfälle gegeben. Auch eine Bewohnerin aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Schriesheimer Stadtteil Altenbach meldete der Redaktion, dass der Strom bei ihr zuhause heftig geflackert habe: „Unsere ganze Straße war betroffen.“

Die Stadtwerke Weinheim wissen von der ganzen Sache allerdings nichts. Stattdessen verweisen sie an den Strom- und Gasanbieter EnBW. Dessen Pressesprecher Jörg Busse bestätigt den Stromausfall in manchen Teilen von Altenbach. „Wegen eines Kabelfehlers im Mittelspannungsnetz gab es um 23.06 Uhr eine kurze Versorgungsunterbrechung.“ Er vermutet, dass der Ausfall auch Auswirkung auf die Weinheimer Stromversorgung gehabt hat. Großer Schaden entstand durch den Stromausfall nicht – er dauerte etwa nur acht Minuten. lim