Mehrwert für Mitglieder

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt: Man kann sich über Bewerber, deren Vorgeschichte und über das, was gesprochen wurde, noch einmal mit jemand austauschen. Denn den „Richtigen“ zu finden bedeutet nicht nur Zeitaufwand, sondern Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Passt der Bewerber in die bestehende Hausgemeinschaft? Könnten sich Konflikte anbahnen?

Es folgt die Durchführung des „Solvenzchecks“, das heißt, eine Bonitätsauskunft über den in die nähere Auswahl gezogenen Bewerber, denn für den Vermieter steht die pünktliche und vollständige Zahlung der Miete ganz oben auf der Prioritätsliste.

Das vollständige Ausfüllen des Vertragsformulars im Rahmen des Leistungsangebots wird als eine „riesige Erleichterung“ empfunden, da das Verständnis für die juristischen Ausdrücke nicht immer vorhanden ist und Sondervereinbarungen wie etwa die Übernahme von Hausmeisterleistungen oder die Benutzung von Gemeinschaftsräumen hieb- und stichfest formuliert sein müssen.

Übergabeprotokoll

Von größter Bedeutung: die Wohnungsübergabe. Das in der Praxis leider oft stiefmütterlich behandelte, wenn nicht sogar vergessene Übergabeprotokoll kann sich oft Jahre später als Bumerang herausstellen. „Als Laie“, so die Einschätzung eines Mitglieds, „macht man das nicht so penibel“. Dabei ist es bei Mietende von größter Bedeutung. Denn mit einem korrekten Übergabeprotokoll ist der Behauptung des Mieters: „Das war schon immer so“ die rechtliche Grundlage entzogen.

Rechtsschutz von Anfang an

Mit der Vorlage eines SolvenzChecks und einem Haus & Grund Mietvertrag verbindet sich ein weiterer Vorteil, den die Mitglieder nutzen: Der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung, die nicht erst nach einer dreimonatigen Wartefrist, sondern vom ersten Tag an beginnt. hug

