Meilensteine für den Handball in Bensheim

Bensheim.Zwei Aufstiege und ein Klassenerhalt waren die Schlagzeilen, die die HSG Bensheim/Auerbach in diesem Jahr produzierte. Während die Frauen der Handballspielgemeinschaft regelmäßig für Erfolge sorgen (siehe auch Bericht über die Flames in der Bundesliga auf Seite 21 dieser Chronik), feierten die HSG-Männer 2018 eine Premiere.

Im Jahr 2002 schlossen sich die Handballabteilungen der TSV Auerbach und der SSG Bensheim zur HSG Bensheim/Auerbach zusammen. Seit der Verschmelzung verpassten die Männer-Teams der HSG einige Male knapp den großen Wurf in Form eines Aufstiegs. Im Frühjahr dieses Jahres erfüllte sich schließlich die Titel-Sehnsucht für die HSG-Jungs: Die zweite Herren-Mannschaft gewann unter dem Trainer-Duo Paul Schader und Manuel Gutzeit die Meisterschaft in der Bezirksliga C. Bensheim/Auerbach lief punktgleich mit der TGB Darmstadt II über die Ziellinie. Aufgrund der besseren Tordifferenz im direkten Vergleich sicherte sich die HSG II den ersten Platz und ist nun mit Spielertrainer Silas Herborn in der Bezirksliga B unterwegs.

Welchen Stellwertwert besitzt der Titelgewinn für den Männer-Handball innerhalb des Fusionsclubs? „Das ist ein Meilenstein für uns“, sagt HSG-Vorsitzender Stefan Stehle. „Darauf haben der ganze Vereine und alle Mannschaften jahrelang hingearbeitet.“ Dass der Triumph quasi ein Projekt der kompletten Männerabteilung war, spiegelt sich in der Zusammensetzung der Meister-Crew wieder.

Mix aus Talenten und Oldies

Am Start waren Talente aus dem eigenen Nachwuchsbereich, die in der Reserve ihre ersten Schritte bei den Senioren unternahmen, junge Spieler, die sich über die zweite an die erste Mannschaft herantasten wollten, dazu gestandene Handballer, deren sportliche Heimat die HSG II war und ist und ehemalige Cracks der ersten Mannschaft, die aus verschiedenen Gründe (beruflich, familiär etc.) ihre Laufbahn eine Stufe tiefer fortsetzten. Unterschiedliche Backgrounds, unterschiedlich Motivationen, unterschiedliche persönliche Zielsetzungen – aber ein Team.

Der Zusammenhalt sowie die Lust am gemeinsamen Handballspielen waren für Stehle wichtige Elemente auf dem Weg zu Rang eins im Endklassement. „Alle waren mit großem Teamgeist und Spaß bei der Sache, das waren die entscheidenden Faktoren.“

Diesem Aufstieg wollen die Handballer weitere folgen lassen. Die HSG-Männer-Erste mischt aktuell kräftig mit an der Spitze der Bezirksliga A, der Sprung in die Bezirksoberliga ist fest eingeplant für die aktuelle oder die nächste Spielzeit. Die HSG II hat nach Ansicht von Stefan Stehle ebenfalls noch Luft nach oben. „Da könnte in der Zukunft noch mehr gehen.“

Sprungbrett für die Jugend

Den Aufstiegs-Doppelpack der Handballspielgemeinschaft komplettierten die Junior-Flames. Die Mädels der zweiten HSG-Frauenmannschaft setzten sich in der Landesliga in einem engen Rennen mit einem Punkt Vorsprung in der Abschlusstabelle gegen die TSG Offenbach-Bürgel durch. Die beiden direkten Duelle gegen den Mitbewerber gewann Bensheim/Auerbach II und legte damit die Basis für die Meisterschaft.

Die Rückkehr der Junior-Flames in die Oberliga Hessen war von den Verantwortlichen zu einem Muss erklärt worden, wie Trainerin Lisa Mößinger bestätigt. „Der Aufstieg war Pflicht.“ Von diesem Druck ließ sich das junge Ensemble nicht beeinflussen und erledigte den Job mit einer gewissen Leichtigkeit. „Unsere Unbekümmertheit war ein großer Pluspunkt.“ Drohte das Nachwuchs-Orchester aus dem Rhythmus zu geraten, stand mit Ingrida Bartaseviciene (42) eine (Bundesliga-)erfahrene Dirigentin zur Verfügung. Zudem war vereinbart worden, dass die Junior-Flames personelle Unterstützung aus dem Bundesliga-Kader erhalten. „Das hat uns allen Sicherheit gegeben.“

Der Beistand von oben trug letztlich bei zum Titelgewinn. Der Aufstieg der Junior-Flames ist langfristig von erheblicher Bedeutung für die Zukunft der Bundesliga-Mannschaft. Die Strukturen im weiblichen Nachwuchsbereich der HSG wurden in den letzten Jahren zunehmend leistungsorientiert ausgerichtet, eine Nachwuchsakademie gegründet. Maßnahmen, deren Ziel es ist, junge Handballerinnen aus dem Verein an die Bundesliga-Flames heranzuführen.

Bei diesem Konzept kommt den Junior-Flames, als letzte Stufe auf dem Weg nach oben, eine herausragende Bedeutung zu. In dieser Truppe sollen Spielerinnen ab der B-Jugend auf die Anforderungen des Leistungshandballs vorbereitet werden. Je höher die Junior-Flames aufschlagen, umso größer sind die Erfolgsaussichten, Talente an das Bundesliga-Niveau heranzuführen. Die Oberliga ist für den Bundesliga-Unterbau eine Zwischenetappe. Mittelfristig wird angepeilt, die Junior-Flames in der Dritten Liga zu etablieren, um einerseits die Chancen auf die Durchlässigkeit nach oben zu verbessern und andererseits Perspektivakteurinnen eine sportliche Herausforderung bieten zu können.

