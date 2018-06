Meister im Mülltrennen

Anzeige

In die Restmülltonne gehört alles hinein, was verunreinigt oder mit anderen Dingen vermischt wurde und deshalb nicht mehr genau in seinen Ursprung zurückversetzt werden kann. Das sind zum Beispiel benutzte Windeln, aber auch das, was beim Kehren der Straße am Ende auf eurer Dreckschaufel landet. Auch alte und verschmutzte Lappen oder kalte Asche oder Staub gehören in die Restmülltonne. Was in der Restmülltonne landet, wird zum Großteil verbrannt.

Dann gibt es noch die Grüne Tonne, in die kommen ganz einfach Kartons und Papier hinein. Papier kann gut wiederverwertet werden. Man nennt das auch Recycling. Aus weggeworfenem Papier wird Altpapier, Kartons oder auch Zeitungspapier hergestellt.

In die Wertstofftonne oder in den Gelben Sack kommen alle leichten Verpackungen, wie zum Beispiel ein Joghurtbecher, eine leere Milchtüte , Metalldosen oder alte Alufolien hinein. Auch dieser Müll kann recycelt werden. Die alten Verpackungen werden so bearbeitet, dass sie wieder für neue Verpackungen oder andere Produkte verwendet werden können. So kann es sein, dass zum Beispiel eure Gießkanne einmal ein alter Joghurtbecher war oder die Einkaufstasche aus einer alten Milchtüte hergestellt wurde.

Trotzdem gibt es in Europa zu viel Plastikmüll und nur ein Drittel davon wird überhaupt eingesammelt. Vieles davon landet leider im Meer, was für Fische und Vögel überhaupt nicht gut ist. Sie können sich im Plastik verfangen oder es verschlucken und daran sterben.

In Deutschland wurde im Jahr 2015 nicht einmal die Hälfte des alten Plastiks recycelt, der Rest wurde einfach verbrannt, hat das Umweltbundesamt vor kurzem mitgeteilt. Deshalb überlegt die EU-Kommission, einige Dinge aus Plastik ganz zu verbieten, zum Beispiel Geschirr, Wattestäbchen, Ballonhalter und Strohhalme.

Natürlich gibt es im Alltag viele Dinge, die ihr nicht einfach in eine dieser vier Mülltonnen werfen könnt: Dazu gehören Batterien. Sie bestehen aus teils gefährlichen Substanzen wie Quecksilber. In Deutschland ist es so geregelt, dass ihr die Batterien dort, wo ihr sie gekauft habt, wieder zurückgeben könnt. In vielen Supermärkten stehen an der Kasse Behälter, in die ihr die Batterien hineinwerfen könnt.

In jeder Stadt befinden sich sogenannte Recyclinghöfe, wo Einwohner alte Autoreifen, elektronische Geräte, alte Leuchten, Waschmaschinen und Küchenherde abgeben können. Das sind alles Dinge, die man nicht so einfach in die Mülltonne werfen kann. Nicht nur, weil sie dafür viel zu groß sind, sondern auch, weil sie aus vielen unterschiedlichen Teilen zusammengebaut sind, so dass sie erst einmal auseinandergenommen und einzeln entsorgt werden müssen.

Grundsätzlich gibt es in Deutschland immer mehr Abfall, aber der Müll wird auch immer häufiger wiederverwertet, sagt das Statistische Bundesamt. 80,7 Prozent aller Abfälle wurden „stofflich oder energetisch verwertet“, wie Destatis-Mitarbeiterin Isabella Mehlin sagt, also recycelt oder zur Energiegewinnung verbrannt. Ein geringer Anteil des Abfalls landete auf Deponien. mit dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018