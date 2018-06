Anzeige

Ob Alkohol, Nikotin oder andere Drogen, Glücks- oder Computerspiele – wer die Grenze überschreitet, findet den Weg zurück nur schwer allein. Die Gottesdienstreihe „Mensch. Sucht. Leben“ trägt das Thema Sucht in die Kirche. Am Sonntag, 10. Juni um 11 Uhr sind Pfarrer Matthias Weber, geschäftsführender Direktor des Diakonischen Werks, und Inge Baumgart von der Suchtberatung in der Diakoniekirche Luther. Nach einem Video-Clip sprechen sie dort mit einem Sucht-Betroffenen. Die Liturgie leitet Pfarrer Peter Geißert. Im Anschluss gibt es Kaffee und Gespräche. t an