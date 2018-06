Mertesacker kritisiert Auswahlsystem

Anzeige

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) hat einer, der vor vier Jahren selbst Weltmeister geworden ist, einiges zu sagen: zum Leistungssport, zu mentaler Stärke und Schwäche, zu Politik, Familie und Gesellschaft. Also fast zu allem, was ihn beschäftigt: Per Mertesacker, 104-facher Nationalspieler, Weltmeister von 2014, langjähriger Bundesliga- und Premier-League-Profi, in seinem Buch „Weltmeister ohne Talent“.

Im Fokus steht die außergewöhnliche Karriere des 33-Jährigen aus Niedersachsen. Selbst Leser, die sich nicht für Fußball interessieren, dürfte dieser locker und unterhaltsam vom Journalisten Raphael Honigstein aufgeschriebene Bericht über den Werdegang eines Sportlers, dem als Kind jegliches Talent für Fußball abgesprochen wurde, gefallen. „Merte“ gehört nicht nur zu den Sympathieträgern, sondern auch zu jener Spezies von Spitzensportlern, die sich eher zurücknimmt, als mit markigen Sprüchen aufzufallen. Umso erstaunter verfolgte die Nation dann vor vier Jahren gerade von ihm jenes „Eistonnen-Donnerwetter“ nach dem WM-Spiel gegen Algerien, als er bei kritischen Reporterfragen heftig reagierte.

Angstzustände vor großen Spielen

Das brasilianische Festival 2014, als die deutsche Nationalmannschaft mit dem Weltmeistertitel gekrönt wurde, nimmt breiten Raum in dem Buch ein. Mertesacker lässt unvergessliche Momente vor dem geistigen Auge entstehen, das Bangen und Hoffen einer ganzen Nation wieder fühlbar werden, aber auch das Zittern, die große Nervosität, die Unruhe der Strategen vor und während eines Spiels. Das alles durchlebt der Verteidiger, den man in England freundlich spöttisch „Big Fucking German“ nennt, aber nicht nur vor Großereignissen wie einer WM. Brechattacken und Durchfall vor einem Spiel waren stets seine unliebsamen Begleiter.