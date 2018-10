Messe und Fest zu Ehren des Namenspatrons

Seit Oktober 2014 gibt es die katholische Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII. Und die feiert morgen (14.) um 10 Uhr das Fest ihres Namenspatrons – dem ehemaligen Papst Johannes XXIII. – mit einem festlichen Gottesdienst in der Jesuitenkirche in A 4. Gestaltet wird die Patroziniums-Messe von Dekan Karl Jung, von allen liturgischen Diensten der Pfarreigemeinschaft und der spanischsprachigen katholischen Mission Mannheim. Die Predigt hält Diakon Ghislain Eklou. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Mitfeiernden zum Gemeindefest im Dekanatshof eingeladen. red (Bild: kathma.de)

