Messe und mehr bei „Pray & Eat in F 1

Erst beten, dann brunchen, also ausgiebig bis Mittag frühtücken! An diesem Sonntag, 30. September, ist genau das an der Markplatzkirche St. Sebastian unter dem Motto „Pray & Eat“ Programm. Dort schließt sich an die „Citymesse 10vor10 – Gott feiern in F1“um 9.50 Uhr, die MET (Mannheimer Evangelisierungsteam) in Kooperation mit der Katholischen Citypastoral und der Seelsorgeeinheit Mannheim Johannes XXIII trägt, ein Brunch für die gesamte Gottesdienst-Gemeinde an. Jeder, der kann, bringt etwas für das gemeinsame Buffet mit. Das Format „Pray & Eat“ schenkt ein Plus an Zeit. Zeit, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Zeit, um Gemeinschaft zu spüren, um bestehende Kontakte zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und Zeit zum Reden, zum Kennenlernen wie auch zum Spielen. schu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018