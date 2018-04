Messfeier für Jugendliche mit Band

Anzeige

Das Thema des YouGo!-Gottesdienstes für Jugendliche der katholischen Jugendkirche SAMUEL am Sonntag, 22. April, um 18 Uhr ist vielschichtig. Hinter dem Titel: „Angeklagt! Weil Du hilfst!“ verbergen sich aktuelle Fragestellungen. Ausgehend von der biblischen Geschichte um die Jünger Jesus’ Petrus und Johannes nach der Heilung eines Gelähmten, ergeben sich in dem Gottesdienst in der Liebfrauenkirche (Luisenring 33) Denkanstöße. Denn für ihre Hilfe erhalten Petrus und Johannes keine Anerkennung, sondern landen vor Gericht. Begleitet wird die Messfeier von der Band „Skyline“ aus Käfertal. Bild: kathma.de