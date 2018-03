Michael Quast mit fröhlicher Mundart

Anzeige

Weinheim.Michael Quast gastiert am Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Hoornodel heeßt’s, ihr Gäns!“ in der Alten Druckerei Weinheim (Friedrichstraße 24). Der Künstler widmet sich der fröhlichen Mundartdichtung zwischen Neckar und Main. Michael Quast liest und spielt Texte von Karl Gottfried Nadler, Ernst Elias Niebergall und Friedrich Stoltze.

In der Ankündigung der Veranstalter heißt es dazu: „Im 19. Jahrhundert erblühte im rheinfränkischen Sprachraum zwischen Neckar und Main die Mundartliteratur. Immer humorvoll und oft mit satirischem Unterton manifestierte sich von der Kurpfalz bis nach Hessen ein Ausdrucksreichtum im Dialekt, der heute in Vergessenheit zu geraten droht.

Mit Nadler in Heidelberg, Niebergall in Darmstadt und Stoltze in Frankfurt präsentiert Michael Quast drei herausragende Lokalpoeten mit ihrem jeweils eigenen Klang und ihrer jeweils eigenen ortstypischen Mentalität. Ein Vergnügen für alle Freunde der Mundart!“