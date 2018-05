Mieträder an neun Stationen

Anzeige

In Weinheim stehen seit kurzem Mietfahrräder des Systems VRNnexbike zur Verfügung. An neun Stationen und mit 50 Fahrrädern bietet das System eine umweltfreundliche Alternative und Ergänzung zur individuellen Mobilität. Die Fahrräder stehen am Hauptbahnhof, an der Stadthalle, am Dürreplatz, an der Wormser Straße, am Krankenhaus/Behördenzentrum, an den Haltepunkten Blumenstraße, Stahlbad und Händelstraße sowie am Schlosspark. Die entsprechenden Flächen dazu wurden von der Stadt Weinheim zur Verfügung gestellt.

„Wir versuchen die Stationen möglichst an stark frequentierten städtischen Verkehrsknotenpunkten, oft in unmittelbarer Nähe von Haltestellen des ÖPNV zu platzieren. Damit wird die Verknüpfung von Bus und Bahn mit dem Fahrrad erleichtert und stellt einen weiteren Beitrag zum Mobilitätsverbund dar“, erklärt Volkhard Malik, Geschäftsführer des VRN.

„Wir freuen uns, mit VRNnextbike einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz in Weinheim zu leisten und hoffen auf eine intensive Nutzung des Systems durch die Weinheimer Bürger und die Besucher der Stadt“, sagte Oberbürgermeister Heiner Bernhard bei der symbolischen Einweihung einer der Stationen. „Weinheim investiert viel Geld in den öffentlichen Personennahverkehr. Das Nextbike stellt eine sinnvolle Ergänzung von Bus und Bahn dar.“