Migranten ziehen weiter

Washington.Trotz aller Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Polizeisperren und Hilfsangeboten der mexikanischen Regierung ziehen Tausende Migranten aus Mittelamerika weiter nach Norden in Richtung USA. Am Wochenende erreichte die sogenannte Migranten-Karawane die Ortschaft Tapanatepec im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Der kürzeste Weg bis zur US-Grenze ist noch rund 1500 Kilometer lang.

Zuvor hatte Mexikos Regierung den Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador Unterstützung angeboten. Die Mittelamerikaner sollen Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten, ihre Kinder zur Schule schicken und arbeiten dürfen.

Flucht vor Gewalt und Elend

Die Menschen fliehen vor Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage in ihren Heimatländern. US-Präsident Trump hat allerdings angekündigt, sie nicht ins Land lassen zu wollen. Notfalls solle das Militär sie an der Grenze stoppen. Vor der wichtigen Kongresswahl in gut einer Woche hat Trump die Karawane immer wieder zum Wahlkampfthema gemacht. Wann die Migranten die USA erreichen, ist noch unklar.

Auch bei der traditionellen Parade zum Tag der Toten in Mexiko stand die Migrationskrise im Mittelpunkt. Die Organisatoren betonten, dass in Amerika der Großteil der Bevölkerung aus Einwanderern besteht und Migranten die Identität der Region geprägt haben. dpa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018