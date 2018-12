Millionen in Sportplätze investiert

Zwingenberg.Ohne Zweifel: Es kommt immer auf die Perspektive an – vor allem auf die politische. Aber unterschiedliche Auffassungen über die Sanierung der B 3, in der Frage der Innenstadtentwicklung rund um die Melibokushalle oder angesichts des Dauerbrenners Wasserversorgung sollten nicht darüber hinwegtäuschen: In Zwingenberg ist im Jahreslauf 2018 vieles gelungen:

Die Kommune wurde mit dem – zugegebenermaßen nicht unumstrittenen – Cittaslow-Siegel als „lebenswerte Stadt“ ausgezeichnet, hat Mitfahrerbänke für „Anhalter“ im Pendelverkehr zwischen Zwingenberg und Rodau in Betrieb genommen oder den neuen Sportplatz der Kernstadt eingeweiht. Allesamt Teamleistungen von Politik, Verwaltung und Bürgern – Letztgenannte bringen sich immer häufiger in entsprechende Beteiligungsprozesse ein.

Beteiligungsprozess vorgeschaltet

Eben solch ein Beteiligungsprozess war auch dem Bau des neuen Zwingenberger Sportparks vorgeschaltet, der – nach der Modernisierung des Rodauer „Bolzplatzes“ im vergangenen Jahr – jetzt im Sommer die Erneuerung der Sportanlagen abgeschlossen hat. Von der ersten Idee 2007 über den endgültigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 2014 bis zum Baubeginn im April 2017 verging ein Jahrzehnt. Auf der „grünen Wiese“ westlich der Platanenallee angedacht wurde letztlich auf dem Bestandsgelände neu gebaut, und das unter Verzicht auf den alten Rasenplatz. Der wurde zum Neubaugebiet erklärt und zur Gegenfinanzierung des Millionenprojekts genutzt. Fußball auf Kunstrasen (Großfeld) und Naturrasen (kleinere Ausführung), Leichtathletik auf der vier- bzw. sechsspurigen Kunststoffbahn, Weitsprunggrube, Kugelstoß-/Boule-Bahn, Volleyball, Beachvolleyball, Basketball, Fitnessgeräte – fast alles da, was das Sportlerherz begehrt. Und das zu einem Preis, der circa 196 000 Euro unter den prognostizierten Gesamtkosten liegt. Insgesamt hat die Stadt ihre Sportstätten in Zwingenberg und Rodau (neuer Kunstrasen-Trainingsplatz) nun für rund 2,6 Millionen Euro (ohne Planungs- und Baunebenkosten) auf Vordermann gebracht. mik

