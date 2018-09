Minnow feiert Party im Café Central

Viel Schweiß, harte Arbeit und Herzblut stecken in der neuen Platte der sechs jungen Musiker aus der Zweiburgenstadt. Im Café Central stellte die Band Minnow ihr Debütalbum „Not even breathing“ vor. Und das kam gut an: Mehr als 200 Besucher strömten in den Konzertsaal in der alten Uhlandschule. Freunde, Familie, alle wollten den wichtigen Moment in der noch frischen Karriere miterleben.

Das Projekt Minnow entstand aus dem in Weinheim bekannten Trio „Disaffection“. Leon Walther, Dorian Röhring und Jakob Langenbach bespielten unter diesem Namen drei Jahre lang sämtliche Stadtfeste und Veranstaltungen in der Region.

Handgemachte Rockmusik

Ihre Musik war wenig von Eigenkompositionen geprägt, die drei ehemaligen Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums konzentrierten sich vorwiegend auf Cover. Das änderte sich mit dem Zuwachs von gleich drei Mitmusikern, Rosalie Zeitler, Dominik Schmid und Paul Eberth, schlagartig. Minnow steht für handgemachte Folk- und Rockmusik.

Die Band wollte an ihrem großen Abend das Rampenlicht teilen und hatte zwei Vorbands im Gepäck. Eröffnen durfte Dominik Maciejewski. Der gab sich völlig cool und unbeeindruckt vor der Menge, wagte ab und zu einen Blick durch seine dunkel getönten Sonnenbrille und spielte seine Blues-Songs, bei denen er sich selbst auf der Gitarre begleitete. Sein Gesang erinnert stark an Robert Plant, dem Frontsänger der Band Led Zeppelin. Ein Hauch der späten 1960-Jahre zog durch das Central, als Maciejewskis Stimme bei den lang gezogenen hohen Tönen leicht in das Vibrato fiel. Beeindruckend ist, dass der junge Musiker erst kürzlich das erste Mal überhaupt auf einer Bühne stand.

Als zweiter Act des Abends durfte Lenya Krammes mit ihrem Trio dem Publikum einheizen. Mit Schlagzeug, Bass und Keyboard gab die ausgebildete Sängerin eine gut durchdachte Jazz-Pop-Mischung zum Besten. Das erste Crossover des Abends lieferte Jakob Langenbach, der Krammes Band bei einem Stück mit der Trompete begleitete.

Fulminanter Beginn

Das erste Set von Minnow beginnt fulminant und ist von Covern geprägt. So viele eigene Stücke, um ein ganzes Konzert zu füllen, sind noch nicht vorhanden. Klassiker wie „I will wait for you“ von „Mumford and sons“ spielte das Sextett in bester Folk-Manier. Zu dem Beatles-Klassiker „Hey Jude“ standen auf einmal alle zehn Musiker des Abends gemeinsam auf der überschaubaren Bühne und sangen gemeinsam mit dem Publikum den mitreißenden Refrain aus voller Kehle. Das „Central“ kochte.

Im zweiten Set kam dann der Höhepunkt des Abends: das neue Album. Das wird von Minnow in voller Länge einmal komplett durchgespielt; inklusive zweier Zugaben aus eigener Feder. „Die wurden quasi eigens für den Abend geschrieben. Vielleicht ist das schon ein Ausblick auf unser nächste Platte“, erklärte Bassist Leon Walther lachend. Die Songs „Free“, Doubt it“ und „Unfrozen“ sitzen, so wie die übrigen Titel im zweiten Set.

Die Band hat ihre Lieder während der vergangenen Studioaufnahmen in den letzten Monaten hoch und runter geprobt. Das gibt der Gruppe Sicherheit, dementsprechend entspannt stehen die Musiker auf der Bühne und können den Moment genießen. Nach dem Konzert weicht die positive Aufregung einer tiefen Entspannung und Zufriedenheit. „Wir sind überglücklich. Aber nächste Woche geht es direkt weiter. Da steht schon der nächste Gig an“, sagte Walther. ppf

