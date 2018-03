Miramar-Chef „geschockt“

Anzeige

Polizei bestätigt mehrere Fälle

Für die Badegäste wurden außerdem Flugblätter gedruckt. „Jeder Fall wird von uns angezeigt, auch wenn sich beispielsweise ein Erwachsener vor einem Kind nackt zeigt“, erklärte Steinhart. In jüngster Vergangenheit habe es aber keine ähnlich gelagerten Vorfälle – wie der am Sonntagnachmittag – mehr gegeben, so der Bäderchef.

Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt ein anderes Bild: Ein Polizeisprecher bestätigt insgesamt sieben angezeigte Fälle von sexueller Belästigung von Kindern im Miramar in den vergangenen zwölf Monaten. Er sagte aber auch, dass das kein spezielles Miramar-Problem sei, sondern auch in anderen Freizeitbädern vorkomme.

Steinhart war von dieser Information trotzdem mehr als überrascht. Ihm sei davon nichts bekannt. „Ich bin geschockt, wenn ich das höre.“ Über keinen der Fälle – bis auf den jüngsten – gab es in den vergangenen zwölf Monaten eine offizielle Pressemitteilung der Polizei.

Das Dezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Vorfall am Sonntag aufgenommen. Das Kind beschrieb den Mann wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß und rund 50 Jahre alt, rundliches Gesicht mit kurzem Vollbart, dickliche Figur, lange, zum Pferdeschwanz gebundene, graue Haare. Besonderheit: Ein wellenförmiges Tattoo auf dem rechten Oberarm. Zeugen und Personen, die Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 0621/174 44 44 anzurufen. shy

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018