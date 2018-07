Mit Bildern die Seele ansprechen

Anzeige

Im Kreuzgang des Pfarrhauses der katholischen St.-Laurentius-Gemeinde ist es still. Josef Kast spricht ruhig und mit Bedacht über Gemälde an den Wänden. Auf einem brennt der Dornbusch, auf einem anderen strahlt die Ostersonne, auf einem dritten liegen Seerosen im schimmernden Wasser des Teichs vom Hermannshof. Etwas aus der Reihe fällt ein abstrakt wirkendes Bild auf einer Staffelei. „Der Judas“ steht auf einem Schild. Bei näherem Betrachten erkennt man ein Gesicht, die eine Seite leuchtend gelb, die andere Weiß, dazwischen blutrote Stirn und Nasenpartie. Auch Mund und Augen sind rotgetränkt, und den Kopf umschwirren blaue Pinselstriche, die dem Portrait Dynamik verleihen.

Josef Kast öffnet die Tür zu einem weiteren breiten Flur. An seinem Ende hängen auf beiden Seiten Bilderserien. Links die Darstellung aller Apostel, rechts ein Kreuzweg mit 14 Stationen, dessen Bilder ein kleines Ikonenformat haben. „Das Format führte zu einer besonders konzentrierten Darstellung und Malweise“, erklärt der einstige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg, der in diesem Jahr eine besonders produktive Phase mit Pinsel und Acrylfarben durchlebt hat. Beide Serien sind 2018 entstanden. Apostel Petrus lächelt jovial und mit fester Mine dem Betrachter entgegen. Andreas ist ein bärtiger Fischer, dessen Gesicht Schlichtheit und Naturverbundenheit ausdrückt.

Rund um die Ausstellung Eröffnet wird die Ausstellung mit einem „Treff auf der Trepp“ des Gemeindehauses St. Laurentius am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Die Ausstellung wird vom 15. bis 29. Juli gezeigt. Öffnungszeiten: sonntags 12-14 Uhr; montags, dienstags und freitags 9.30-11.30 Uhr; donnerstags 16-17.30 Uhr und 18.30-21 Uhr. Gruppen oder Klassen sind nach Anmeldung unter Telefon 06201/991617 willkommen und werden von Josef Kast begleitet. Donnerstag, 26. Juli, 19 Uhr: Finissage mit Dr. Udo Stenz, Pfarrer in Ludwigshafen, der Schaffen und Werk des Malers würdigt. Am 29. Juni, dem letzten Tag der Ausstellung, werden die Bilder während der Öffnungszeiten an neue Besitzer persönlich übergeben. Bilder können mit einer freiwilligen Spende erworben werden. Die Einnahmen stellt Josef Kast der Peru-Partnerschaft der St.-Laurentius-Gemeinde zur Verfügung. Kontakt: Pfarrer Josef Kast, Telefon: 06201/991617; E-Mail: Josef.Kast@se-wh.de

„Gemalte Bilder reagieren wie eine Persönlichkeit“, wird Josef Kast mit leiser Stimme philosophisch. „Sie sprechen die Seele an, weil sie auch das Seelische des Malers in sich haben.“ Es war die Seele, die der Pfarrer besonders pflegte, als er im Jahr 2000 zu malen begann und die Malerei für ihn zu einer Art Therapie wurde. Seitdem greift er immer wieder zum Pinsel, und als ihm zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2007 Malstunden bei Maler Heiko Hofmann in Lützelsachsen geschenkt wurden, konnte er seine künstlerische Leidenschaft weiterentwickeln.