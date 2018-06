Mit Chaoskiste und guter Planung

Anzeige

Arbeitsschritte planen: „Teilen Sie die Arbeit in kleinere Einheiten, wenn sie sich zu groß anfühlt“, rät die schwedische Autorin Paulina Draganja. „In der Küche zum Beispiel in Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Schränke und Schubladen.“ Für Ordnung lässt sich wirklich überall sorgen, sogar in der Kramschublade.

Kisten helfen beim Ordnen: Esther Lübke rät zur Kistenmethode mit vier Kisten oder kleinen Boxen: In die erste Kiste sortiert man alles ein, was man wirklich behalten will. In die zweite kommt, was man anderswo aufbewahren möchte. Die dritte ist eine Verschenk-Box. In die vierte Kiste kommen Dinge, über die man in Ruhe nachdenken will, sobald das Zimmer aufgeräumt ist. Der Rest wandert in die Tonne.

Jedem Ding sein Plätzchen: Chaos ist das Gegenteil von Ordnung. Daher brauchen alle Gegenstände, die wieder in Schränke und Regale geräumt werden, einen festen Platz. „Sonst wandern Dinge von Ort zu Ort – nur aufgeräumt wird es dadurch nicht“, erklärt Weiß.

Die Chaoskiste: „Alles muss seinen Platz haben“, sagt Nicole Weiß. Im Alltag helfen dabei sogenannte Chaoskisten. „Wenn man für jedes Familienmitglied eine solche Kiste einrichtet, können sie hier selbst Dinge reinpacken, die im Laufe des Tages irgendwo liegengeblieben sind – seien es Malstifte auf dem Esstisch oder eine Jacke auf dem Boden“, erklärt Weiß.

Keine Atempause: Der beste Trick, um gar keine große Unordnung entstehen zu lassen, ist daher, jeden Tag ein bisschen Ordnung zu schaffen. „10, 20 oder 30 Minuten reichen – je nachdem, wie viele Personen im Haushalt leben“, sagt Lübke. Oder man dreht jeden Abend eine kurze Aufräumrunde und stellt die Dinge wieder zurück, die am Tag liegen geblieben sind. Und noch besser: Die Dinge wieder gleich an ihren Platz zurückstellen, nachdem man sie genutzt hat. Wer wenig Zeit hat, sollte alle 14 Tage einen festen Termin mit sich selbst vereinbaren: „Den einen Aufräum-Termin empfinden sie als dankbare Zeit, etwas Gutes für ihr Zuhause tun.“ dpa

