Mit dem Shuttle-Bus zur grünen Erlebnis-Meile

Anzeige

Naturfreunde und jene, die es werden möchten, kommen am morigen Sonntag, 8. April, beim Blütenweg-Fest voll auf ihre Kosten. Von 11 bis 18 Uhr werden entlang der Wegabschnitte bei Laudenbach, Hemsbach und Sulzbach eine Vielzahl von Programmpunkten geboten, die Flora und Fauna der Bergstraße erlebbar machen. Rund 70 Vereine, Institutionen, Initiativen und Einzelakteure beteiligen sich an dem Projekt, das Teil des „Integrierten Ländlichen Entwcklungskonzepts“ (ILEK) ist.

Die Stadt Weinheim sorgt für eine autofreie An- und Abreise und richtet einen Shuttledienst ein. Angefahren werden die drei Einstiegspunkte, das Rathaus Sulzbach, der Mühlenweg in Hemsbach und der Friedhof in Laudenbach. In Weinheim können Besucher am Bahnhof und in der Nördlichen Hauptstraße zu- und aussteigen. Die Busse fahren von 10.45 bis 18.30 Uhr im Zwanzig-Minutentakt.

Für Autofahrer sind Parkmöglichkeiten im Veranstaltungsplan gekennzeichnet. Die Organisatoren empfehlen die Parkplätze Laudenbach Nord, Hemsbach Rathaus und Carl-Orff-Schule Sulzbach zu nutzen. Park & Ride-Möglichkeiten gibt es bei Edeka Brand und der Firma Amend in Weinheim, sowie auf den Flächen von Denn’s Biomarkt gegenüber vom OEG-Bahnhof Weinheim.