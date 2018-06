Mit den Fränkischen Nachrichten kommen Leser so richtig „auf Tour“

Anzeige

Clingenberger Festspiele

Eine Erfolgsstory steht am Samstag, 4. August, mit dem Besuch der Clingenburg Festspiele auf dem Programm: Denn schon ein Vierteljahrhundert ist die Ruine der staufischen Clingenburg Schauplatz professioneller Theater- und Musicalaufführungen.

Zum 25-Jahr-Jubiläum hat Intendant Marcel Krohn ein hochkarätiges, professionelles Ensemble verpflichtet. Die Darsteller überzeugen spielerisch wie gesanglich in dem packenden Broadway-Klassiker „West Side Story“.

Das Musical ist eine moderne „Romeo und Julia“-Geschichte, die die Rassenkonflikte zwischen Puerto-Ricanern und „weißen“ Amerikanern zur Ausgangslage nimmt. Es geht um die ganz großen Gefühle, die sich hier auf den Straßen von New York entladen. Bernstein komponierte eine elektrisierende Musik, die lateinamerikanische Rhythmen neben Elemente aus Jazz und Klassik stellt. Zur Einstimmung wird Intendant Marcel Krohn einen Vortrag halten.

Genuss und Kultur in Kulmbach

„Genuss- und Kultur in der Markgrafenstadt Kulmbach“: Unter diesem einladenden Motto steht die FN-Sommertour am Sonntag, 5. August. Kulmbach ist unter anderem bekannt für Biere von Welt, für die Plassenburg und nicht zuletzt als die Stadt, in der der Entertainer Thomas Gottschalk aufgewachsen ist.

Die Teilnehmer besuchen die berühmte Kulmbacher Bierwoche – den absoluten Veranstaltungshöhepunkt der Stadt. Im bayerischen Brauerei- oder (alternativ) im Bäckereimuseum des traditionsreichen Kulmbacher Mönchshofs kann man sich fundiertes Wissen über die Themen „Bier“ und „Brot“ aneignen oder aber auch im deutschen Gewürzmuseum in die vielfältige Welt der Gewürze eintauchen. Auf dem Wahrzeichen der Stadt, der Plassenburg, gibt es abwechslungsreiche Sammlungen und spannende Informationen zur Geschichte der Burg, der Stadt und der Region. Wie es sich gehört, werden die Teilnehmer bei ihrer Ankunft in Kulmbach mit einem Weißwurstfrühstück empfangen. Zudem steht ein Jazzkonzert mit anschließendem Grill-Imbiss auf dem Genuss-Programm. Und für die Heimreise gibt es auch noch eine Brotzeit.

Flughafen Frankfurt am Main

Eine„XXL Flughafentour Frankfurt, inklusive des Besuchs der Luxx-Lounge“ wird am Freitag, 24. August, bei den FN-Sommertouren angeboten. Die Teilnehmer können auf eine live moderierte große Entdeckertour gehen, bei der sie alle Höhepunkte des Frankfurter Flughafens erleben.

Täglich landen und starten auf dem Flughafen Frankfurt rund 1300 Flugzeuge. Da muss jeder Handgriff sitzen und Sicherheit hat oberste Priorität. Viel Interessantes darüber gibt es bei der zweistündigen XXL-Flughafenrundtour zu sehen: Flugzeugabfertigung, Rollverkehr, startende und landende Passagier- und Frachtflugzeuge, die Frachtbereiche CargoCity Nord und Süd, den riesigen Hangar des Airbus A 380 der Lufthansa und die Baustelle des künftigen dritten Terminals.

In einem Rundfahrten-Bus überquert man die Autobahn A 3 auf der parallel zur Rollbrücke verlaufenden Fahrstraße zur Landebahn Nordwest und lernt auch die jüngste Landebahn des Flughafens kennen. Dort sieht man darüber hinaus das Feuerwehr-Trainingscenter der Flughafen-Feuerwehr.

Luft- und Raumfahrtzentrum

Start in den FN-Sommer ist am Montag, 30. Juli, mit dem Besuch des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums Lampoldshausen. Wer hätte das gedacht? Im kleinen Ort Lampoldshausen in einem Seitental des Kochers hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt seinen Standort. Dort werden Antriebe für Raketen und Raumfahrtsysteme getestet und weiterentwickelt. Genau dorthin führt die erste FN-Sommertour.

Die Teilnehmer sehen die Triebwerksprüfstände und erfahren etwas über das Antriebssystem „Vinci“ für die neue europäische Trägerrakete „Ariane 6“, die 2020 zum ersten Mal fliegen soll. Die Besucherführung dauert in der Regel rund zwei Stunden und umfasst einen Standortfilm und eine Tour durch die Ausstellung.

Musical in Stuttgart

Eintauchen in die Welt des Musicals können die Teilnehmer an der FN-Sommertour am Samstag, 2. September, wenn die Fahrt zum Stage-Musical nach Stuttgart führt. Beim Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ kann man die wunderbare Freundschaft, die alle Grenzen überschreitet, erleben. Eine Geschichte um Liebe, Hass und Leidenschaft baut sich auf, aus der es kein Entrinnen gibt: die dramatisch-romantische Liebesgeschichte des buckeligen Glöckners Quasimodo und der schönen Zigeunerin Esmeralda. Ein Musical, das fast noch bombastischer ist als Notre Dame.

Der Theatersaal wird zur beeindruckenden Kathedrale Notre-Dame de Paris, die Glocken spürt man überall. Die Stimmen der Darsteller sind großartig, die Inszenierung ist bombastisch. Das Musical – nach der weltberühmten Romanvorlage Victor Hugos und dem Animationsfilm von Disney – wird getragen von der kraftvollen Musik aus der Feder der Oscar-Preisträger Alan Menken und Stephen Schwartz.

Nach der Fahrt im modernen Komfort-Reisebus gibt es in Stuttgart zunächst eine einstündige Backstage-Führung. Im „Open Bar“-Bereich werden Snacks und Getränke vor der Aufführung und während der Pause serviert.

Audi A 8-Produktion

Faszination Technik: Das können die Teilnehmer bei der sechsten FN-Sommer-Tour am Donnerstag, 6. September, verspüren, wenn sie Audi A 8-Produktion in Neckarsulm besichtigen. Die Besucher erleben hautnah die Entstehung des neuen Audi A 8 und erfahren mehr über die Audi Space Frame-Technologie. Ein besonderes Verfahren, ein enormer Aufwand, ein faszinierendes Erlebnis.

Im Audi A 8-Karosseriebau erwartet die Gäste ein besonderer Höhepunkt: Die Karosserie des neuen A 8 folgt dem Prinzip des revolutionären Audi Space Frame (ASF). Erstmals integriert die Karosseriestruktur mehr Werkstoffe als je zuvor bei einem Serienmodell von Audi: kohlefaserverstärkten Kunststoff, Magnesium, warmumgeformten Stahl und Aluminium. Die Teilnehmer sehen, wie unter anderem rund 500 Roboter in faszinierender Präzision und perfekter Zusammenarbeit die High-Tech-Karosserie des Audi A 8 zusammenbauen. Zudem erleben die Besucher eine richtungsweisende Neuerung in der Logistik der Audi A 8-Montage: das intelligente fahrerlose Transportsystem (FTS). 27 Wagen nehmen Warenkörbe selbstständig auf und bringen sie direkt an die Linie. Vernetzt mit der Infrastruktur der Halle, fahren sie vollautomatisch mit dem Aufzug.

