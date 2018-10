Mit der Schwimmnudel im Jungbrunnen

Bad Hévíz.Wer träumt nicht davon, ein Leben lang gesund, fit und schön zu sein? Dabei kann der Traum durchaus real werden, denn es gibt diesen Jungbrunnen: Hévíz (bedeutet Heilquelle) heißt der magische Flecken Erde. Der idyllische Kurort liegt an der westungarischen Bäderstraße inmitten des malerischen Zala-Hügellandes, zehn Kilometer westlich des Balatons. Der Thermalsee von Hévíz ist der größte natürliche, biologisch aktivste der Welt und steht seit 200 Jahren für eine nachgewiesene hilfreiche Kurtradition mit weltweitem Bekanntheitsgrad.

Genauer genommen wussten schon die alten Römer und Ägypter um die heilende Wirkung des Wassers und seines Schlamms. Davon erzählen Legenden, etwa die der alten Dubia, der Frau eines Festungsschreibers. Sie hatte Rheuma, war deswegen unausstehlich. Als ihr Mann nun sah, wie Waldtiere in den stinkenden See – damit ist das nach Schwefel riechende Thermalwasser gemeint – liefen und badeten, um danach springend und quicklebendig wieder ihren Weg zu gehen, schickte er auch seine Frau in den See. Und siehe da: Zufrieden, glücklich und verjüngt kehrte sie zurück.

Diese und andere Geschichten stehen auf Tafeln im Seebad (Eintritt zum Beispiel für drei Stunden knapp 10 Euro). Das hat wie der gesamte Ort einen besonderen Charme: Es scheint, als würde die Zeit hier stehenbleiben, eine schützende Glocke über allem liegen, die vor Hektik, Lärm und Umwelteinflüssen abschirmt. Schon allein das wirkt sich auf den Gemütszustand aus: Man wird ruhiger; entspannt in Nullkommanichts schon auf dem Weg zum See – durch die gepflegten Straßen der Innenstadt mit kleinen Läden und einladenden Cafés sowie den herrlichen Kurpark mit seinen Magnolien, Zierkirschen, Begonien, Stiefmütterchen und alten Platanen.

Zwischen den nostalgisch anmutenden Dachtürmchen des Seebad-Gebäudes, das in den 1960er Jahren entstand und immer wieder modernisiert wird, kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar treiben lassen. Das Wasser hat „Badewannentemperatur“ – im Sommer bis 36, im Winter minimal 22 Grad Celsius. Empfohlen wird, nach 20 bis 30 Minuten im Wasser eine halbe Stunde zu pausieren und täglich nicht mehr wie eineinhalb Stunden im Thermalsee zu verbringen. Der hydrostatische Druck des Wassers wirkt wohltuend auf den Kreislauf und die Gelenke. Gerade nach Verletzungen und Operationen der Bewegungsorgane, bei Osteoporose, Weichteilrheuma, Bandscheibenoperationen und chronischen gynäkologischen Krankheiten setzen Ärzte und Patienten auf Kuren mit Hévízer Heilwasser.

Impulsiv schwimmen sollte man im See eher nicht, weil es das Herz aufgrund der Temperaturen zu sehr anstrengen könnte. Die Schwimmnudel wird daher fester Partner jedes Badegastes. Mit ihr „fließt“ man so dahin. Bademeister haben die Besucher im gesamten Seebereich im Blick. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Asthma und Schwangerschaften ist es ratsam, einen Arzt zu fragen, ob ein Bad im See empfehlenswert ist. Gleiches gilt bei Kindern unter zwölf Jahren.

Eine Besonderheit ist der feine Torfschlamm, der in winzigen Partikeln an der Wasseroberfläche schwimmt. In einem Bereich des Sees mit Edelstahlbänken verwöhnt sich der Badende selbst mit Fangopackungen. Das kostet manchem Überwindung. Doch der Schlamm regt den Stoffwechsel an und gilt zudem als hautstraffend. Wer schön sein will . . .

Eine Spezialität des Heilbades ist die „subaquale Traktion“. Dabei werden an Hüftbein oder Oberfüßen Gewichte befestigt, während der Patient am Nacken oder an den Achselhöhlen in einer Haltevorrichtung hängt. Nur der Kopf schaut aus dem Wasser. Mit diesem Verfahren werden (versteifte) Wirbelsäulengelenke auf sanfte Weise gedehnt.

Trinkkur für die Verdauung

Bad Hévíz zieht jedes Jahr viele Kur- und Wellnessgäste an – übrigens nicht nur im fortgeschrittenen Alter. Je früher man in den Jungbrunnen eintaucht, desto intensiver ist die Wirkung auf Körper und Seele. Die ausgezeichneten Drei- bis Fünfsternehotels haben eigene Thermal- oder Heilquellen, bieten Kuren zur Vorbeugung, Erholung und zum Stressabbau, Medical Wellness und Anti-Aging an. Bad Hévíz trägt nicht umsonst das „Europe Spa“-Zertifikat des Europäischen Heilbäderverbandes und wurde mit dem ESPA Innovation Award ausgezeichnet. Obendrauf werden zahnmedizinische Behandlungen angeboten. Alles übrigens zu spannend günstigen Preisen. Die Hotels warten mit Ärzten auf, die individuell beraten und Kurpläne zusammenstellen. Übrigens: Auch zum Trinken ist das Thermalwasser geeignet. Sowohl im Seebad als auch im Danubius-Hotel gibt es Brunnen. Ein bis zwei kleine Becher am Tag werden empfohlen, um so zum Beispiel die Verdauung anzuregen. Nicht jedem schmeckt der Trunk, der aufgrund des Schwefelgehalts nach faulen Eiern riecht. Zum Abfüllen und Mitnehmen ist das mineralische Wasser eher nicht geeignet, denn es verliert nach zwei bis drei Tagen seine Wirkung.

Was natürlich besser schmeckt, sind die Weine der Region. Im Hévízer Stadtteil Egregy gibt es einen kleinen Weinberg mit urigen Stuben und aussichtsreichen Terrassen, die gut zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden können. Fahrräder können übrigens einfach über das kommunale Leihradsystem HeBi (Kaution zirka 3 Euro, Kautionskarten im Tourismusbüro erhältlich) genutzt werden. Wer gerne intensiver in die Pedalen tritt, dem sei der erste internationale Radweg von Keszthely nach Fertöd empfohlen, der vom Schloss Festetics zum Schloss Esterházy führt (130 Kilometer), oder der 204 Kilometer lange Balaton-Radrundwanderweg um den größten Steppensee Europas.

Es gibt viel zu entdecken und zu erleben in und um Bad Hévíz – ein Urlaub für alles Sinne eben. Und damit ein Jungbrunnen auch richtig und konstant seine Wirkung entfalten kann, sollten Aufenthalte regelmäßig ausfallen. Oder soll der Traum von Gesundheit, Fitness und Schönheit eben ein solcher bleiben?

