Mit elementarer Kraft

Die lange Menschenschlange, die sich am Samstagabend auf der Treppe vor dem Eingang der Peterskirche bildete, ließ schon ahnen, dass es bei diesem Konzert wohl kaum einen freien Platz geben würde. „Carmina Burana“, das monumentale Lebenswerk des Klangzauberers Carl Orff hatte rund 1200 Zuschauer angelockt, von denen einige sogar stehend Orffs gewaltige Kantate erlebten.

Schon der Anblick des ganz in Rot gekleideten, 100-köpfigen Chores und das riesige Arsenal an Schlaginstrumenten war ein beeindruckender Anblick. Kantorei, Singschule und der Jugendchor „Vivida Banda“ der Peterskirche bildeten zusammen mit der Singschule an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg den stimmgewaltigen Chor, den Anne-Christine Langenbach mit viel Sinn für klangmalerische Raffinesse dirigierte.

Der Weinheimer Percussion-Virtuose Thorsten Gellings begeisterte zu Anfang bei dem Stück „Frates“ von Arvo Pärt mit seinem atemberaubenden Tanz der Schlegel auf dem Marimbaphon und dem Xylophon. Ebenso bediente er die bei der „Carmina Burana“ besonders stark strapazierten Pauken und leitete das Schlagzeug-Ensemble Weinheim, bei dem der kleinste und jüngste Musiker den größten Gong schlug. Die beiden Pianisten Jens Schlichting und Rolf Fritz gaben, ebenfalls im Einleitungsteil, mit Sergej Rachmaninoffs symphonischem Tanz für zwei Klaviere einen sensiblen Einblick in die russische Seele.