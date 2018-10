Mit Fred Fuchs ins Legoland

Auch in diesem Jahr ist der Bergsträßer Anzeiger als Heimatzeitung vor Ort wieder mit einem Stand bei der Gewerbeschau vertreten.

Mit dabei ist auch Fred Fuchs, das beliebte Maskottchen von der Kinderseite der Zeitung. Nicht nur zur Freude der kleinen Besucher, denn in diesem Jahr wird auch zu einem Gewinnspiel einladen, das für die ganze Familie interessant ist.

Als erster Preis lockt ein Gutschein im Wert von 2000 Euro für ein Familienwochenende im Legoland. Die Gewinner-Familie des zweiten Preises im Wert von 1000 Euro kann ein Wochenende im Tropical Islands in Krausnick verbringen und der dritte Preis ist der Familien-Jahreseintritt für den Holiday-Park in Haßloch. Das Gewinnspiel läuft bis 31. Dezember. Fred Fuchs ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr am BA-Stand in der Melibokushalle. Wie schon vor zwei Jahren werden wieder die mit Gas gefüllten BA-Luftballons verteilt. Auch der für Zwingenberg zuständige Redakteur Michael Ränker wird am Stand für Fragen rund um die Zeitung ansprechbar sein. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018