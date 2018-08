Mit Helm und Kennzeichen

Anzeige

Es gibt noch weitere Besonderheiten: „Aufgrund ihres verkehrsrechtlichen Status sind S-Pedelecs versicherungspflichtig“, sagt Koßmann. Wie bei einem Mofa muss ein kostenpflichtiges Versicherungskennzeichen angebracht werden, ohne das ein S-Pedelec auf den ersten Blick kaum von einem langsameren Pedelec zu unterscheiden ist. Auch darf es nur fahren, wer im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM ist. Einen entsprechenden Führerschein kann man ab 16 Jahren erwerben. Automatisch im Besitz der Fahrerlaubnis sind Pkw-Fahrer mit gültigem Führerschein.

Details wie ein Rückspiegel oder die gelborangenen Rückstrahler an der Gabel verraten, dass man es mit der schnelleren Sorte zu tun hat. Schon tagsüber muss ein S-Pedelec mit Licht fahren. Die Promillegrenze liegt wie beim Autofahren bei 0,5. Ein geeigneter Helm ist Pflicht. Anders als Fahrräder dürfen die S-Pedelecs nur auf der Fahrbahn, also auf normalen Straßen, bewegt werden. Radwege inner- wie außerorts sind tabu – ebenso für Radler freigegebene Fußgängerzonen und Parkwege.

Auch der Transport des Nachwuchses wird beim S-Pedelec restriktiver gehandhabt. Mit einem gängigen Pedelec einen Kinderanhänger zu ziehen, ist in Sachen Leistung und Verkehrsrecht kein Problem. Ihn ohne Weiteres an ein S-Pedelec zu kuppeln, ist dagegen verboten. Doch es gibt Speziallösungen mit Ausnahmegenehmigungen: zum Beispiel schnelle E-Lastenräder mit zugelassenen Kindersitzen auf der Ladefläche – Voraussetzung ist jedoch, dass in der EU-Typgenehmigung alles festgehalten ist.

Kräftige Motoren, große Akkus

Den Begriff Typgenehmigung kennt man von Autos, die ohne diese Erlaubnis nicht auf den Markt gebracht werden dürfen. Genauso verhält es sich mit den Kraftfahrzeugen der Bauart S-Pedelec. Kunden braucht das nicht zu interessieren, doch Bastler und kreative Reparateure müssen aufpassen. „Anders als ein Fahrrad, darf man ein S-Pedelec baulich nicht ohne Weiteres verändern“, sagt Koßmann.

Die Produktvielfalt ist trotz des geringen Marktanteils groß. Vom Trekking- über das City- oder Crossrad bis zum Mountainbike hat das S-Pedelec viele Fahrradgattungen erobert. René Filippek vom ADFC empfiehlt, für ein S-Pedelec aufgrund der komplexeren Technik nicht weniger als 2500 Euro auszugeben – ein Richtwert, der den für normale Pedelecs wegen der kräftigeren Motoren und des größeren Akkus um 700 Euro übersteigt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018