Mit Hohenloher Rekordbeteiligung

Mit dem SV Breuningsweiler steigt der Meister 2017/18 in die Verbandsliga auf, Vizemeister FV Löchgau schaffte den Aufstieg über die Relegation gegen den Verbandsligisten SKV Rutesheim. Im Tabellenkeller rettete sich der TV Pflugfelden mit dem Sieg gegen Wachbach und hielt die Liga.

Abgestiegen in die Bezirksliga sind der SV Leingarten, SG Stetten-Kleingartach (beide Bezirk Unterland) sowie der SV Salamander Kornwestheim und die Spvgg Ludwigsburg (beide Enz/Murr). Ludwigsburg spielte bis 2005 noch Oberliga und bis 2011 Verbandsliga. Jetzt folgte der Absturz in die Bezirksliga.

Die Umfrage unter den Hohenlohe-Vertretern nach dem kommenden Meister bestätigt mit Satteldorf (drei Nennungen) und Schwäbisch Hall (vier), dass auch im Bezirk Hohenlohe guter Fußball mit Ambitionen nach oben geboten wird.

Allgemein gilt der TSV Heimerdingen (viermal in Hohenlohe genannt), der seit 2012 ununterbrochen in der Landesliga spielt, als Titelfavorit. Gleich am ersten Spieltag muss dort der TSV Crailsheim antreten. Pfedelbach muss zum Aufsteiger Aramäer Heilbronn. Zwei Top-Derbys aber sind der Kracher zum Saisonauftakt: Gaisbach empfängt Öhringen, Satteldorf spielt gegen Schwäbisch Hall.

Zwischen dem achten und 18. Spieltag war der TSV Crailsheim in der letzten Saison gut vorne mit dabei, zumindest Platz zwei war da stets in Reichweite. Am Ende kam Platz sieben heraus.

Abteilungsleiter Sebastian Karg blickt zuversichtlich auf die neue Runde. „Wir wollen uns weiter verbessern und mehr Punkte als in der Vorsaison (da waren es 43) holen. Wichtig ist, dass sich unsere Mannschaft spielerisch weiterentwickelt und die Chancenverwertung besser wird. Wir brauchen mehr Effizienz vor dem Tor. Außerdem wollen wir noch mehr Konstanz über die gesamte Saison hinweg erreichen. Für diese Ziele sehen wir uns mit unserem Kader sehr gut ausgerüstet.“ Vier Spieler haben den TSV verlassen, fünf kamen neu hinzu.

„Auftrag erfüllt“ – so Abteilungsleiter Fritz Zott vom Aufsteiger SSV Gaisbach.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018