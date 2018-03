Mit Kurznachrichten Bahnhöfe reinigen

Anzeige

Mit dem Kurznachrichtendienst WhatsApp können Reisende jetzt den Mannheimer Hauptbahnhof sauber halten (Bild). Sie melden Verschmutzungen, indem sie ein Foto oder eine Nachricht verschicken. Auf Plakaten und Flugblättern am Bahnhof ist die Telefonnummer zu finden. Die Nachrichten landen in einer Zentrale in Berlin, von wo aus sie auf die Bahnhöfe umgeleitet werden. Der Mitarbeiter vor Ort bekommt dann eine Meldung. Wenn der Kunde es wünscht, bekommt er sogar eine Nachricht, sobald der Schmutz beseitigt wurde. Auch Heidelberg soll in das Projekt einbezogen werden.