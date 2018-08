Mit Mittelmaß nicht zufrieden

Anzeige

Ende März hatte Michael Graf den SC Olympia Neulußheim in der Kreisliga von Ex-Trainer Marco Flick übernommen. Die Hoffnungen, dass ein Mann mit Stallgeruch die Wende herbeiführen und den Club zum Klassenerhalt führen würde, waren groß. Auch Graf selbst strotzte vor Engagement und wollte in seinem Team die spielerischen Elemente wiederbeleben.

Zudem setzte er eine Duftmarke, indem er die im heutigen Kreisfußball teilweise horrenden Spielerprämien öffentlich kritisierte. Das Einzige, was in der Rückrunde beim Sport-Club jedoch dann Konstanz hatte, war die Inkonstanz. Innerhalb einer Woche wurden beispielsweise den Spitzenclubs SpVgg Wallstadt (2:1) und Germania Friedrichsfeld (3:3) Punkte abgetrotzt, aus einem Sechs-Punkte-Spiel gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen sprang jedoch nur ein Zähler heraus (0:0). Somit ging es am Ende zurück in die A-Klasse, wobei Graf jetzt einen kleinen Neustart ausübte.

Kader SC Olympia Neulußheim © Fischer Trainer: Michael Graf (35, Bild rechts), Co-Trainer: Stephan Riemensperger (36), Phillip Karpf (30). Tor: Philipp Bauer (31/SON II). Abwehr: Jonas Arnecke (22), Stephan Bauer (29/SON II), Yannick Drechsler (20/SV 98 Schwetzingen II), Jonas Engelhardt (23), Lucas Iglesias (22), Jonas Lacher (30/SON II), Danjell Shtufi (29). Mittelfeld: Nesim Ademi (37/reaktiviert), Nick Bauer (20/FV 08 Hockenheim), Adrian Bungiac (31/SW Ludwigshafen), Daniel Graf (37/Spvgg 06 Ketsch), Dennis Heiser (24), Kadir Keles (35/reaktiviert), Philippe Kohl (24/TSV Rettigheim), Marvin Lösch (21), Marvin Pelzl (24), Ömer Yorulmaz (31/reaktiviert). Angriff: Zainullah Aimaq (19/SON II), Marcel Pelzl (28), Yannick Rostohar (18/VfL Kurpfalz Neckarau Jugend), Robin Shtufi (29) Abgänge: Alessandro Grano, Christian Brenner (SC 08 Reilingen), Benjamin Marx, Jan Zimmermann (FV 08 Hockenheim), Kevin Gund (SC RW Rheinau), Mario Schwaab, Agron Lokaj, Christian Thorn (unbekannt).

„Mein erster Eindruck ist positiv. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft, aber auch noch etwas Arbeit vor uns“, befindet Graf, dass sich die Mechanismen nicht von heute auf morgen einstellen. Letztlich will er sich aber mit seinem Team wegbewegen vom rückwärtsgerichteten hin zum selbstbestimmenden und dominanten Fußball. „Wir wollen viel auf Ballbesitz spielen. Anders als in der letzten Saison, wo wir auch die Spieler nicht dazu hatten, wollen wir den Gegner laufen lassen“, kündigt Graf eine offensivfreudige Neulußheimer Elf an. „Auch im letzten Drittel müssen wir uns steigern und die Angriffe besser zu Ende spielen.“ Zwölf neue Spieler stehen Graf für die neue Saison zur Verfügung, ein großer Teil entstammt dem Pool von Sascha Dörrmann, der in der B-Klasse mit der zweiten Mannschaft hervorragende Aufbauarbeit geleistet hat.