Mit Tim Mälzer am Herd

Anzeige

Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Bundesernährungsministerium (BMEL), Tim Mälzer und der Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit einem Küchenhersteller. Bei der Kücheneinweihung waren auch Landrat Christian Engelhardt und der Erste Stadtrat Jens Bolze dabei.

Der Kreis Bergstraße hatte die Kosten für die Raumsanierung übernommen, wofür Taube in seiner Begrüßung dankte. Im Einsatz ist die Küche übrigens schon seit Herbst 2016. Das Projekt „Klasse Kochen!“ ist Teil von „In Form – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Spaß am Kochen und damit mehr Wissen in Ernährungsfragen zu vermitteln, so das Ministerium.

Mälzer, der auch mehrere Kochbücher veröffentlicht hat, reist für das Projekt durch ganz Deutschland, um mit den Schülern der jeweiligen Gewinnerschule zu sprechen. Er sagte laut der Pressemitteilung des Ministeriums, dass er die Kücheneinweihungen „jedes Mal wieder toll“ findet. „Die Kinder sind erfrischend unbefangen und neugierig und mit sehr viel Engagement dabei. Das zeigt sich auch an den kreativen Rezepten und bei der Zubereitung.“

Schulleiter Markus Taube freute sich über den Gewinn als „tolle Belohnung“ für den engagierten Einsatz des Fachbereichs Hauswirtschaft und Ernährung unter der Leitung von Martina Schuch. Der Lebensmittelmarkt Knupfer übernehme die Patenschaft für die Küche, berichtete er. „Es war hochinteressant, hinter die Kulissen einer solchen Sendung zu blicken“, fasste Taube die Erfahrungen des gestrigen Tages zusammen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018