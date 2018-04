Mit vereinten Kräften

Anzeige

Superman ist tot. Deshalb versucht der außerirdische Herrscher Steppenwolf, sein Reich auf die Erde auszudehnen. Grund genug für Batman und Wonder Woman, sich Unterstützung zu suchen und die Gerechtigkeitsliga „Justice League“ zu gründen.

Dass Wonder Woman eine teamfähige Kriegerin ist, stellte sie in ihrem Solo-Abenteuer unter Beweis. Aber Einzelkämpfer Batman? Der muss feststellen, dass es mit Aquaman einen Kraftprotz gibt, der noch mehr Wert auf seine Eigenständigkeit legt. Dem blitzschnellen Flash fehlt es nicht an Enthusiasmus, wohl aber an Erfahrung. Und Cyborg eine Mischung aus Mensch und Maschine, muss erst mal mit sich selbst zurechtkommen, bevor er sich auf andere einlassen kann.

Alles schon gesehen

Doch der eigentliche Kampf, den die „Justice League“ gewinnen muss, ist nicht der gegen Steppenwolf: Die Avengers sind es, denen das Heldenkollektiv des Comicverlags DC Paroli bieten muss. So auch bei den Heldentreffen: Während jeder Avenger vor dem großen Aufeinandertreffen von 2012 einen eigenen Auftritt hatte, führt Zack Snyder in „Justice League“ gleich drei neue Charaktere ein – und wird keinem davon gerecht. Was nicht heißen soll, dass das DC-Heldentreffen ein schlechter Film ist. Das größte Problem der „Justice League“ besteht darin, dass das Zielpublikum das alles schon einmal gesehen hat – nur deutlich besser. tsch