Mittendrin beim „Star Wars Day“

Auch die Stadtbibliothek beteiligt sich am „Star Wars Day“ am Montag, 29. Oktober, von 13 bis 16 Uhr. Dann widmet sich nämlich der nächste Lese- und Rätselspaß dem Kultfilm – Überraschungsgäste werden erwartet. Denn was zieht bei jungen Lesern besser als schnelle Raumflitzer, abgefahrene Druiden und spacige Aliens? Als besonderes Highlight haben sich Sci-Fi-4-Charity angekündigt; in professionellen Star-Wars-Kostümen besuchen sie die Bibliothek. Viele werden sich an die Performance in der Fußgängerzone im Mai erinnern. Alle Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren sind eingeladen. Teilnehmen können sie nach verbindlicher Anmeldung bis zum 25. Oktober. WN

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018