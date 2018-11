„Momo“ als Weihnachtsmärchen

Als Weihnachtsmärchen und Familienstück bringt das Staatstheater Darmstadt in dieser Spielzeit den Roman „Momo“ von Michael Ende in einer philosophisch-poetischen Inszenierung von Jule Kracht auf die Bühne –eine Geschichte, die von Freundschaft, Mut und Abenteuer, gleichzeitig aber auch von Macht, Zeit und Ökonomie handelt.

Momo lebt alleine im alten Amphitheater am Rande der Stadt. Sie besitzt kaum materielle Dinge, doch von etwas hat sie besonders viel: Zeit. Diese teilt sie gerne mit ihren Freunden Beppo und Gigi. Die Menschen mögen Momo, denn sie kann ausgezeichnet zuhören. Doch eines Tages ist alles anders: Keiner besucht sie mehr. Sie geht der Sache auf den Grund und entdeckt: Die grauen Herren der Zeitsparkasse haben es auf die Lebenszeit aller Menschen abgesehen und sorgen dafür, dass es in der Stadt immer trister wird ...

Die Neueinrichtung von Jule Kracht basiert auf ihrer erfolgreichen Inszenierung am Staatstheater Augsburg 2017/2018 mit einem Bühnenbild, das nicht nur durch seine Beweglichkeit und Wandlungsfähigkeit verzaubert. Eine Besonderheit der Darmstädter Inszenierung ist die Begleitung durch Live-Musik von Timo Willecke.

Premiere ist am Sonntag, 18. November, 15 Uhr, im Kleinen Haus des Staatstheaters Darmstadt. Weitere Vorstellungen folgen am 24. November, am 1., 8., 9., 15., 16., 23. und 26. Dezember sowie am 1. Januar. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018