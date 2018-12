Monatelanger Streit um die Riedwiese

Bensheim.Eine fünf Hektar große Fläche sorgte in diesem Jahr für mächtig Unruhe im Westen der Stadt. Auf einem Grundstück an der Riedwiese hinter dem Luxor-Filmpalast will die Stadt Gewerbe ansiedeln. So weit, so unspektakulär.

Für einen Teil des Geländes hat die Firma Dr. Reckeweg Interesse angemeldet. Das auf Wachstumskurs befindliche Unternehmen will sich das Areal perspektivisch sichern, falls weiterhin mehr Platz benötigt wird. Auf der restlichen Fläche könnte das Fehlheimer Fuhrunternehmen Blechschmitt eine neue Heimat finden – raus aus der Ortsmitte im Stadtteil, hin zu einem Standort nahe der Autobahn ohne direkte Anlieger.

Ortsbeirat lehnte ab

Allerdings stießen die Überlegungen des Familienbetriebs, das Geschäftsfeld zu erweitern und an der Riedwiese eine mobile Bauschuttrecyclinganlage zu betreiben, auf wenig Begeisterung bei vielen Anliegern. Auch im Ortsbeirat West lehnten die Kommunalpolitiker die Pläne ab. Bedenken wegen der Lärm- und Staubentwicklung wurden vorgebracht.

Ähnlich sahen es Bewohner der umliegenden Wohngebiete. Sie formierten sich zu einer Bürgerinitiative und übten teilweise massive Kritik an Stadtverwaltung, Koalition und Führungsspitze im Rathaus. Monatelange Debatten waren die Folge. Die Proteste aus der Bevölkerung zeigten schließlich Wirkung. Die Verwaltung wandelte das ursprünglich als Industriegebiet vorgesehene Areal in ein Gewerbegebiet um, in dem strengere Auflagen erfüllt werden müssen. Schließlich fassten Koalition und Bürgermeister Rolf Richter im Verbund den Beschluss, eine Brecheranlage an der Riedwiese nicht zuzulassen.

„Wir wollen uns an dieser Stelle nicht gegen den Willen der Anwohner stellen, auch wenn die Prüfung einer Brecheranlage beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt noch nicht mal beantragt ist“, teilte der Ratauschef im Sommer mit. Die Diskussionen waren damit aber nicht vom Tisch. Gestritten wurde fortan, auf welchem Weg man am besten die Ansiedlung juristisch wasserfest verhindern kann – über eine dingliche Sicherung im Grundbuch und den Auftrag an die MEGB, dort vertraglich beim Verkauf des Grundstücks bereits Fakten zu schaffen. Oder: Über einen Ausschluss bereits im Bebauungsplan, wie er von der Opposition im Stadtparlament und der Bürgerinitiative quasi als doppelte Absicherung gefordert wurde. Zwei von der Stadt befragte Fachanwälte kamen zum Schluss, dass die Kombination aus dinglicher Sicherung und vertraglicher Regelung ausreichend sei. Die Stadtverordnetenversammlung fasste nach einigem Hin und Her einen entsprechenden Beschluss. Einen Monat später nahm das geplante Gewerbegebiet im November eine weitere Hürde. Das Stadtparlament stimmte mehrheitlich für die Änderung des Flächennutzungsplans und beschloss den Bebauungsplan für das fünf Hektar große Grundstück.

Damit geht das Verfahren nun seinen Weg. Ob das Fehlheimer Unternehmen sich allerdings unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen an der Riedwiese ansiedeln wird, steht nicht fest. Die Firma Reckeweg hat nach wie vor Interesse an der Erweiterungsfläche.

Als Ausgleich für die Umwandlung von Ackerland in Gewerbefläche soll zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen ein 2,1 Hektar großer Bereich auf Schwanheimer Gemarkung in Verbindung mit Winkelbach und Lindenbruchgraben in eine Auenlandschaft verwandelt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018